Fire Emblem Engage si espande: in arrivo nuovi Emblemi con il Pass d'Espansione

Nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2023 c'è stato spazio anche per Fire Emblem Engage, ultimo episodio principale dell'iconica serie RPG tattica di Nintendo e disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 20 gennaio 2023.

L'ultimo trailer è incentrato sui prossimi pacchetti del Pass d'Espansione, che si prepara ad offrire ai giocatori diversi nuovi Emblemi da abbinare ai personaggi del proprio party. Il pacchetto 2 includerà Hector, emblema della Forza, Soren, emblema dell'Acume, e Camilla, emblema della Rivelazione, ed è già disponibile per tutti coloro che sono già in possesso del Pass d'Espansione. Si prosegue poi con i contenuti dei pacchetto 3, che offrirà Chrom e Daraen, emblemi dei Legami, e Veronica, emblema degli Eroi. Piuttosto intrigante, infine, il pacchetto 4: introdurrà infatti una nuova storia volta ad espandere quanto già narrato nel gioco base.

Al momento non è stato stabilito con precisione quando i pacchetti 3 e 4 verranno pubblicati, in ogni caso nei piani di Nintendo è prevista la loro uscita entro la fine del 2023. Maggiori novità in tal senso, dunque, arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, se ancora non lo avete preso, la nostra recensione di Fire Emblem Engage vi spiega perché si tratta di un gioco imperdibile per i possessori della console ibrida Nintendo. Tra l'altro Fire Emblem Engage è perfetto per i nuovi giocatori che non si sono mai avvicinati finora al brand.