Fire Emblem Engage sopra FIFA 23 nelle vendite italiane: la nuova Top 10

Da sempre amatissima in Giappone, nel corso degli anni la serie di Fire Emblem ha consolidato la propria fama anche in occidente, con i nuovi esponenti del brand Nintendo che ottengono pregevoli risultati commerciali anche in Europa e Stati Uniti.

Fire Emblem Engage non sembra fare eccezione: dopo aver visto che Fire Emblem Engage si è piazzato al primo posto della chart UK nella Top 10 risalente al 23 gennaio, anche in Italia l'esclusiva Nintendo Switch registra risultati analoghi, piazzandosi al primo posto nella classifica di vendita relativa alla settimana compresa tra il 16 ed il 22 gennaio 2023. Grazie alla spinta data dall'esordio sul mercato, il nuovo Fire Emblem è riuscito a superare nelle vendite FIFA 23, le cui versioni PS5 e PS4 occupano gli altri due gradini del podio. Ecco di seguito la Top 10 italiana completa:

Fire Emblem Engage - Switch FIFA 23 - PS5 FIFA 23 - PS4 Monster Hunter Rise - PS5 FIFA 23 - Switch Nintendo Switch Sports - Switch Mario Kart 8 Deluxe - Switch Grand Theft Auto V - PS4 Minecraft - Switch Pokémon Violetto - Switch

L'ultima fatica di Intelligent Systems si sta dunque ritagliando grandi soddisfazioni: ricordiamo a tal proposito che Fire Emblem Engage ha venduto più di Pokémon nell'ultima classifica giapponese, spodestando dalla prima posizione Pokémon Scarlatto e Violetto dopo due mesi di primato.