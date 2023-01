Fire Emblem Engage è il tuo primo gioco della serie? Nintendo ha un video per te

Se l'analisi tecnica di Digital Foundry su Fire Emblem Engage si è focalizzata sugli aspetti grafici e prettamente prestazionali della nuova esclusiva Switch, l'ultimo video confezionato da Nintendo si rivolge ai tanti utenti che si avvicinano solo adesso a questa serie e desiderano saperne di più.

Le finalità dell'ultimo video speciale curato dalla casa di Kyoto sono note sin dal titolo: "Fire Emblem Engage, il mio primo Fire Emblem" offre infatti un veloce riassunto della storia della saga e offre ai neofiti l'opportunità di scoprirne le meccaniche di gameplay più rappresentative.

Il trailer entra inoltre nel merito degli interventi compiuti dagli sviluppatori di Intelligent Systems per evolvere la formula di gioco canonica della serie senza snaturarne il concept, il tutto per mantenere inalterato il fascino di questa più che trentennale IP.

Per un ulteriore approfondimento sui temi trattati nel video che trovate in cima alla notizia, vi invitiamo i fan vecchi e nuovi della serie a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo speciale sulla grande storia di Fire Emblem, un'IP che ha saputo influenzare diverse generazioni di videogiochi strategici e di ruolo.

