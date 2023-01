Fire Emblem Engage: guida agli Anelli dell'Emblema

Come scritto nella nostra recensione di Fire Emblem Engage, la novità più succosa dell'RPG tattico per Nintendo Switch è rappresentata dagli Anelli dell'Emblema, che una volta equipaggiati consentono di invocare alcuni fra i personaggi più iconici della serie. In questa guida vi spiegheremo i dettagli utili per sfruttare al meglio tale meccanica.

Dove trovare gli Anelli dell’Emblema

Fire Emblem Engage offre un totale di 12 Anelli dell’Emblema ottenibili visitando i quattro regni che fanno da sfondo all’avventura. Trattandosi dell’obiettivo attorno a cui si sviluppa la trama principale del gioco, per trovarli tutti è sufficiente procedere all’interno dell’esperienza e completare buona parte dei 26 capitoli che la compongono. Per visualizzare gli anelli raccolti finora e gestirne il potenziale, visitate la Camera dell'Anello sull’isola fluttuante di Somniel.

Come utilizzare gli Anelli dell’Emblema

Gli Anelli dell’Emblema possono essere usati per ottenere un bonus alle statistiche durante il combattimento, così come l’accesso ad abilità uniche che variano a seconda del monile equipaggiato. Sfruttare questi potenziamenti è molto semplice e può essere fatto associando un Anello a una qualsiasi Unità, ma è anche possibile approfondire il legame tra un personaggio e un’invocazione per impararne le relative tecniche in modo permanente.

Come ereditare le abilità degli Anelli

Interagendo col piedistallo situato al centro della Camera dell'Anello, i giocatori hanno anche modo di approfondire i legami coi vari Emblemi al fine di ereditarne le abilità Unione. Questo procedimento si effettua spendendo i Punti Abilità accumulati in battaglia (il costo varia a seconda dell’abilità selezionata e va dai 250 ai 2500 PA) e permette ai personaggi di sfruttare i poteri di un Anello senza doverlo più indossare.

Nel caso voleste farvi una cultura sul passato della serie, non perdetevi il nostro speciale dedicato alla storia dei Fire Emblem che ripercorre tutta la strada fatta finora dal franchise di Intelligent Systems.