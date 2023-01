Fire Emblem Engage numero uno in UK, boom per The Last of Us dopo la serie TV

Da segnalare la crescita nelle vendite di The Last of Us Parte 1 che torna in classifica alla posizione numero 20 con un balzo del 238% rispetto alla settimana precedente, grazie al successo della serie TV in onda su HBO Max (da noi su Sky e Now). Anche The Last of Us Remastered per PS4 rientra in classifica alla posizione 32 con una crescita del 322%, infine Mario + Rabbids Kingdom Battle è ad un passo dalla Top 10 (posizione numero 12) grazie ad una aggressiva promozione di Argos e Amazon, con entrambi i retailer che hanno proposto il gioco a soli 11 sterline.

Fire Emblem Engage is comfortably this week’s UK No.1. But launch sales are 31% lower than 2019’s Fire Emblem: Three Houses (boxed sales). It follows a trend where, outside of big games like Pokemon, Switch titles haven’t sold as well over the last 12 months in the UK. — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 22, 2023

Sales of the The Last of Us Part 1 spiked 238% in the UK (boxed sales alone) while The Last of Us Remastered jumped 322%. No prizes for working out why — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 22, 2023