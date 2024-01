Fire Emblem Engage: in offerta su Amazon al prezzo migliore dal lancio

Fire Emblem Engage è un gioco di ruolo tattico uscito il 20 gennaio 2023, sviluppato da Intelligent Systems e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco è in offerta su Amazon anche in versione Standard Edition.

Fire Emblem Engage è infatti in offerta a 44,99 euro a questo link

Se siete interessati alla Collector's Edition, vi segnaliamo che è acquistabile a questo link al prezzo di 124 euro, vi consigliamo di non esitare se volete farla vostra, il prezzo potrebbe anche salire.



Questa particolare edizione, oltre al gioco in cartuccia, include la custodia Steelbook, delle cartoline, un poster e l'Artbook "The Art of Fire Emblem Engage", una ricca edizione in offerta ad un prezzo a dir poco incredibile per i fan della serie.

Nel gioco vestiremo i panni di Alear, il Drago Divino, che si è svegliato mille anni dopo l'incredibile guerra dimenticando tutto del passato. Risponderemo alla chiamata e combatteremo insieme ai nostri alleati in battaglie tattiche a turni per impedire il ritorno del Drago Maligno.

Nel gioco evocheremo leggendari eroi di titoli Fire Emblem del passato, come Marth e Celica, e combatteremo al loro fianco in questa nuova avventura.