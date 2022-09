Fire Emblem Engage si scatena in queste nuove e colorate clip di gameplay

Dopo l'annuncio di Fire Emblem Engage in occasione dell'ultimo Nintendo Direct, il videogioco targato Intelligent Systems è tornato a mostrarsi ai giocatori con degli inediti video di gameplay pubblicati recentemente dal team su Twitter.

In queste clip, che potete recuperare alla fine di questa notizia, vediamo in azione innanzitutto il protagonista del gioco, Alear, risvegliatosi dopo un lungo sonno di 1000 anni e pronto a dare battaglia a chiunque intralci il suo cammino. Spazio poi anche per Vander, un uomo barbuto che in è cerca del protagonista, e infine Clan, un mago specializzato nell'utilizzo dell'elemento fuoco.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Fire Emblem Engage, il gioco è ambientato nel continente sacro di Elyos, diviso in quattro regni agli angoli della terra. Dopo anni di conflitti, il giovane protagonista, Alear, si risveglia con il compito di recuperare gli Anelli Emblema, artefatti particolari che consentono di rievocare gli eroi del passato. La trama del gioco sarà accompagnata da un gameplay che ripesca a piene mani dalle radici della serie, con un impianto fortemente strategico ma che, si spera, possa essere abbastanza innovativo.

Vi ricordiamo che Fire Emblem Engage uscirà il 20 gennaio 2023 su Nintendo Switch.

Restate sintonizzati su Everyeye.it per conoscere le ultime novità sul gioco!