Fire Emblem Engage vittima di spoiler: in rete anticipazioni su trama e dialoghi

Sebbene manchi davvero poco all'esordio di Fire Emblem Engage su Nintendo Switch, fissato al 20 gennaio 2023, il nuovo capitolo della serie RPG strategica firmata Nintendo va incontro ad una situazione analoga a tante altre produzioni attese: gli spoiler anticipati.

La pagina Reddit dedicata al nuovo Fire Emblem avvisa infatti che contenuti relativi al gioco si stanno già diffondendo online, motivo per cui chi non vuole ricevere anticipazioni di alcun tipo farebbe dunque bene a muoversi con cautela attraverso la rete o i forum più popolari. Le anticipazioni riguardano prevalentemente le prime ore di gioco, ma c'è anche chi è riuscito a fornire dettagli sulle fasi avanzate dell'avventura, come ad esempio la sua fase centrale.

Ad essersi diffuse sono in particolare immagini ed anticipazioni di trama, oltre ovviamente a diversi dialoghi tra i vari personaggi, e dunque per molti giocatori si tratterebbe di anticipazioni tutt'altro che gradevoli da ricevere. In ogni caso si tratta di resistere ancora per poco, dato il lancio su Switch ormai dietro l'angolo. A tal proposito non perdetevi la nostra anteprima di Fire Emblem Engage, che abbiamo avuto modo di provare a fondo in attesa del verdetto sulla versione finale.

Per approfondimenti aggiuntivi c'è anche l'analisi tecnica di Digital Foundry su Fire Emblem Engage, che mette in evidenza i passi avanti compiuti dal nuovo episodio rispetto al precedente Fire Emblem Three Houses.