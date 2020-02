Fire Emblem Heroes come Mario Kart Tour: in arrivo un servizio in abbonamento

Nintendo e Intelligent Systems hanno annunciato che Fire Emblem Heroes, GDR strategico disponibile su dispositivi mobile iOS e Android, riceverà un servizio in abbonamento.

Contestualmente simile a quello già offerto in Mario Kart Tour, questo servizio in abbonamento - chiamato Feh Pass - verrà proposto al prezzo di 9,49 dollari al mese e fornirà diversi benefit a tutti i giocatori che decideranno di sottoscriverlo. Per l'esattezza, offrirà due Eroi Risplendenti al mese, due quest mensili per ottenere oggetti di valore e diversi perk speciali.

Gli Eroi Risplendenti sono, molto semplicemente, i personaggi che già conosciamo con indosso un completo risplendente, con nuovi elementi grafici e voci, oltre ad un +2 su tutte le statistiche. Verranno distribuiti entro i giorni 10 e 25 di ogni mese. Si comincerà il 5 febbraio con Lyn e si proseguirà il 24 febbraio con Cordelia. Tra i primi perk speciali ci saranno Re-Act, che permette di ritornare all'inizio del turno precedente, Expanded Summoner Support, che consente di stringere un legame con tre eroi, e Auto-Start, che permette di ripetere automaticamente un mappa finché c'è ancora della stamina residua.

Il Feh Pass verrà lanciato mercoledì 5 febbraio in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento 4.2 di Fire Emblem Heroes.