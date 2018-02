Fire Emblem Heroes è il gioco mobile Nintendo di maggior successo

Sensor Tower ha pubblicato una infografica con alcune dati che testimoniano comesia ad oggi il gioco mobile di maggior successo tra quelli prodotti da Nintendo, avendo superato i guadagni di

Nello specifico, in dodici mesi il gioco ha incassato 295 milioni di dollari in tutto il mondo tramite le microtransazioni su App Store e Google Play, superando Super Mario Run fermo a 56 milioni e Animal Crossing Pocket Camp a 20 milioni.

I dati analizzati da Sensor Tower non includono Miitomo (prima app mobile di Nintendo, prossima alla chiusura) e Pokemon GO, pubblicato da Niantic Labs e The Pokemon Company. Riuscirà il prossimo Mario Kart Tour a fare meglio di Fire Emblem Heroes?