Fire Emblem Heroes, Gunnthra si unisce al roster: ecco un nuovo trailer

Con l'update rilasciato da Nintendo nella giornata odierna,accoglie un nuovo personaggio nel suo roster di gioco. Parliamo di, la, presentata dalla grande N con il trailer che potete visionare in cima alla notizia.

Per quanto Fire Emblem Heroes unisca indistintamente i personaggi della serie omonima al suo interno, parliamo questa volta di un personaggio completamente inedito, specificatamente pensato per il titolo mobile strategico. Gunnthra è la sorella maggiore di Fjorm, e prima principessa del Regno del Ghiaccio. Potete dare uno sguardo alle sue cinque abilità sbloccabili grazie all'immagine riassuntiva che trovate in chiusura di notizia.

Lasciandovi alla visione del filmato e dell'immagine, vi ricordiamo che Fire Emblem Heroes è disponibile ora per dispositivi iOS e Android. Il titolo, scaricato per più di 9.5 milioni di volte, si è rivelato un grande successo per Nintendo, andando a generare profitti maggiori di quelli fatti registrare da Super Mario Run.