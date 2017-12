Fire Emblem Heroes ha incassato oltre 240 milioni di dollari in tutto il mondo

Oltre ai dati relativi ad, SensorTower ha pubblicato anche quelli di, un'altra delle proposte free-to-play diper dispositivi mobili.

A quanto pare, il titolo sviluppato in collaborazione con Intelligent Systems si è rivelato un successo. Ad oggi sono stati incassati ben 240 milioni di dollari in tutto il mondo grazie alle microtransazioni: secondo i calcoli effettuati, i giocatori hanno speso in media 20 dollari a testa.

Non è un caso se Nintendo si è già più volte mostrata più soddisfatta di Fire Emblem Heroes piuttosto che di Super Mario Run. Il titolo dedicato all'ex idraulico italiano non è riuscito a generare i profitti sperati nonostante l'elevato numero di download effettuati, che l'hanno addirittura portato a diventare il titolo più scaricato dell'anno su Google Play.

Fire Emblem Heroes è disponibile su dispositivi iOS e Android. Pochi giorni fa si è aggiornato alla versione 2.0 con l'introduzione di tantissimi nuovi contenuti, tra i quali spicca il nuovo personaggio Fjorm, la Principessa di Ghiaccio.