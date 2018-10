Fire Emblem Heroes ha incassato oltre 437 milioni di dollari

Fire Emblem Heroes si è rivelato un vero e proprio successo per Nintendo: lanciato nei primi mesi del 2017, il gioco ha inizialmente faticato a riscuotere il successo sperato per poi diventare una vera e propria hit sul mercato mobile.

Secondo quanto riportato da SensorTower, nel solo mese di settembre il gioco ha generato incassi pari a 16.8 milioni di dollari dalle microtransazioni, per un totale di 437 milioni dal lancio ad oggi. In particolar modo Fire Emblem Heroes risulta decisamente popolare in Giappone, il paese del Sol Levante ha inciso sui guadagni per il 55% del totale, con 9.1 milioni di dollari spesi dai giocatori a settembre 2018.

Aumentati anche i download (+37%), con un totale di 14.1 milioni di installazioni su dispositivi iOS e Android, numeri che testimoniano la buona popolarità del gioco e la continua crescita su base mensile. Ad oggi Fire Emblem Heroes è il gioco mobile di maggior successo commerciale, sebbene Super Mario Run abbia registrato un numero di download più elevato (superiore ai 90 milioni). Animal Crossing Pocket Camp e Dragalia Lost non sono riusciti a raggiungere gli stessi risultati, vedremo come verrà accolto Mario Kart Tour, annunciato a inizio anno e poi sparito dai radar...