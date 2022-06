Fire Emblem Heroes, incassi da capogiro: Nintendo segna un nuovo record

Pubblicato nel febbraio del 2017 su sistemi mobile, Fire Emblem Heroes si è rivelato da subito un grande successo per Nintendo, che ha continuato ad aggiornare regolarmente l'RPG tattico free-to-play con tanti nuovi contenuti nel corso degli anni. Ed il costante supporto ha dato i suoi frutti.

Stando alle analisi di Sensor Tower, lo spin-off mobile di Fire Emblem ha generato ricavi pari ad un miliardo di dollari. Si tratta di cifre notevoli, che segnano tra l'altro un record per la Grande N: è il loro primo gioco pensato per sistemi iOS e Android a raggiungere tale cifra, superando nettamente i risultati raggiunti da altri titoli analoghi quali Mario Kart Tour e Animal Crossing Pocket Camp, che per il momento non sono andati oltre i 282 milioni di dollari in ricavi.

A seguire troviamo Dragalia Lost con 168 milioni, cifra che molto difficilmente potrà crescere ancora data la prevista chiusura dei server a luglio 2022. Chiudono il cerchio Super Mario Run a 87 milioni, e Dr. Mario World (chiuso nel 2021) con 14 milioni. In termini di download, Fire Emblem Heroes è il quarto gioco Nintendo più scaricato su mobile per un totale di 17.8 milioni di download: in tal senso è comunque lontanissimo dalla vetta di Super Mario Run, installato per ben 310.7 milioni di volte.

Considerato che all'inizio del 2019 Fire Emblem Heroes aveva incassato oltre 500 milioni di dollari, la crescita dell'RPG tattico si è mantenuta costante negli anni successivi, e non sono da escludere ulteriori record nel prossimo futuro.

Restando nell'ambito del brand, la nostra recensione di Fire Emblem Warriors Three Hopes vi illustra tutte le qualità del più recente esponente della serie, in attesa di scoprire se un nuovo episodio principale arriverà presto o tardi a deliziare i fan.