Fire Emblem Heroes si aggiorna con tante novità, tra cui il debutto di Fjorm

ha pubblicato l'aggiornamento 2.0 diper iOS e Android: questo corposo update porta in dote tantissimi nuovi contenuti, tra cui il personaggio di, ladisponibile solo per un periodo limitato.

Nello specifico l'update 2.0 include il nuovo Libro II, la funzione Officina delle Armi, abilità extra per le Armi Bastone, la modifica del contatore di alcune abilità speciali e l'aumento di 100 unità del limite massimo di alleati nella base. Per quanto riguarda i personaggi, invece, Fjorm (Principessa di Ghiaccio) fa il suo debutto nel roster fino al 4 dicembre, una nuova apparizione della Principessa è prevista per la fine del prossimo mese.

Fire Emblem Heroes ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, generando maggiori profitti rispetto a Super Mario Run, pur con un numero di download inferiore. La strategia di Nintendo di di pubblicare il gioco come Free-To-Play e di aggiornare continuamente l'app con nuovi contenuti si è rivelata vincente, lo stesso modello di business è stato adotatto dal recente Animal Crossing Pocket Camp, uscito la scorsa settimana e già arrivato a 15 milioni di download da App Store e Google Play.