Fire Emblem Heroes si aggiorna con tre personaggi da FE Radiant Dawn

hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per, il quale include tre personaggi aggiuntivi tratti da Fire Emblem Radiant Dawn , titolo della serie uscito nel 2007 su Wii.

I tre nuovi eroi sono Micaiah, Sothe e Zelgius, disponibili insieme al nuovo capitolo della serie Guided By A Dream, incentrato sui personaggi appena citati. Ricordiamo che fino al 31 gennaio è in corso l'evento New Year Heroes, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Fino alla fine del mese sarà dunque possibile ottenere un pacchetto di gemme completando la quest speciale, non lasciatevi scappare l'occasione di guardare preziosi bonus. Fire Emblem Heroes è ora disponibile su iOS e Android, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.