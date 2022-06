Fire Emblem, leak per il nuovo capitolo: tra immagini, draghi ed eroi del passato

Solo pochi giorni fa, la nota insider Emily Rogers, da sempre vicina al mondo Nintendo, aveva aperto la strada all'annuncio di un nuovo capitolo della serie Fire Emblem.

Indicato come un episodio completamente nuovo, quest'ultimo torna ora ad essere protagonista di voci di corridoio e indiscrezioni. Dalle pagine del noto forum Reddit, spunta infatti un ulteriore insider, attivo sulla piattaforma come "miasmadelta". Non particolarmente noto, quest'ultimo ha però portato all'attenzione della community presunte immagini del nuovo Fire Emblem, la cui qualità ha effettivamente attirato l'attenzione. Potete visionarle al seguente link:

Stando a quanto riportato dall'utente, il prossimo Fire Emblem sarà un capitolo completamente nuovo firmato da. Quest'ultima, in particolare, avrebbe offerto un importante contributo sul fronte tecnico, con il gioco che dovrebbe proporre progressi rispetto a quanto visto in Fire Emblem: Three Houses. In origine, il gioco avrebbe dovuto celebrare il, ma sarebbe poi stato posticipato. Pronto da oltre un anno, lo strategico avrebbe per protagonista un lord dai capelli blu e rossi, la cui madre sarebbe nientemeno che un. In chiusura, il leaker afferma che una nuova feature dovrebbe consentire ai giocatori di evocare nel proprio teamFire Emblem.

Al momento, mancano conferme ufficiali in merito da parte del colosso di Kyoto. Delucidazioni in tal senso arriveranno con tutta probabilità dal prossimo Nintendo Direct. Ancora privo di una data ufficiale, stando ai rumor l'evento dovrebbe essere in programma per la fine di giugno.