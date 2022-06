Il nuovo Fire Emblem non sarà un remake ma un gioco nuovo, parla Emily Rogers

Fire Emblem Warriors Three Houses è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch, tuttavia sembra ci sia anche un nuovo gioco "regolare" della serie in fase di sviluppo, stando alle parole dell'insider Emily Rogers.

La Rogers parla di un gioco del tutto nuovo e non di un remake, il progetto è sviluppato da Intelligent Systems, Koei-Tecmo e Gust, studio di proprietà di Koei-Tecmo noto principalmente per la serie Atelier, quest'ultimo team sta lavorando principalmente sul fronte grafico ed estetico e proprio il comparto grafico viene definito migliorato rispetto a quello dello spin-off Fire Emblem Warriors Three Hopes in arrivo a fine giugno.

Il gioco in questione è nato come titolo celebrativo per il trentesimo anniversario di Fire Emblem (1990/2020), i lavori sembrano essere terminati da circa un anno ma resta il mistero legato alla finestra di lancio... lo vedremo forse nel 2023?

Infine la Rogers rivela che il personaggio principale avrà una capigliatura blu e rossa, inoltre la madre del protagonista è un drago, il nostro eroe potrà utilizzare vari emblemi capaci di riportare in vita personaggi del passato di Fire Emblem da aggiungere alla propria squadra. Al momento non ci sono altri dettagli e l'insider fa sapere che non condividerà ulteriori informazioni sul gioco nell'immediato.