Fire Emblem Path of Radiance e Radiant Dawn, remake in arrivo? Parla noto leaker

La serie strategica di Fire Emblem sta vivendo da alcuni anni una nuova primavera, trainata dal grande successo riscosso sin dal debutto da Nintendo Switch.

L'IP è approdata sulla console ibrida con l'apprezzato Fire Emblem: Three Houses, al quale hanno fatto seguito ulteriori produzioni, tra le quali possiamo citare la riproposizione di Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light, primo capitolo dell'epopea firmata dagli sviluppatori di Intelligent Systems. La saga ha trovato spazio anche su dispositivi mobile, grazie alla pubblicazione da parte di Nintendo di Fire Emblem: Heroes. Ora, sembra che due ulteriori rappresentanti della serie stiano per farsi strada su Nintendo Switch.

A suggerirlo, è l'utente Reddit noto come "thanibomb", insider che in passato aveva correttamente anticipato moltissime informazioni relative a Fire Emblem: Three Houses. Intervenendo sulle pagine del noto forum, il leaker ha lasciato intendere che tra i progetti in cantiere vi sarebbero nello specifico i remake di Fire Emblem: Path of Radiance, esordito nel 2005 su Nintendo Game Cube, e Fire Emblem: Radiant Dawn, pubblicato nel 2008 su Nintendo Wii. I due titoli, lascia intendere l'insider, sarebbero in verità stati originariamente attesi per il 2020, ma la crisi sanitaria globale ne avrebbe causato un rinvio.



Al momento, lo ricordiamo, si tratta di un semplice rumor: nessun annuncio ufficiale è stato infatti condiviso da Intelligent Systems o da Nintendo.