Fire Emblem: qual è il miglior videogioco della serie Nintendo?

Con Fire Emblem Engage, disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 gennaio 2023, l'iconica serie RPG tattica di Nintendo fa il suo ritorno in scena con un nuovo episodio principale molto promettente in termini di qualità e contenuti.

L'arrivo del nuovo gioco è anche la giusta occasione per guardare al brand in retrospettiva: vi siete mai chiesti qual è il miglior gioco di Fire Emblem? Una domanda dalla risposta non semplicissima, considerato che nel corso degli anni il franchise si è generalmente mantenuto su pregevoli livelli qualitativi. Andando a consultare Metacritic emerge Fire Emblem Awakening come il capitolo dal punteggio più elevato, con una media pari a 92.

Il classico per Nintendo 3DS pubblicato nel 2012 in Giappone e nel 2013 in Occidente si merita effettivamente tale riconoscimento: non solo offre un gameplay ed una direzione audiovisiva di assoluto pregio, ma si tratta anche dell'episodio che ha definitivamente sdoganato la serie in Europa e Stati Uniti, dopo diversi giochi precedenti che non hanno ottenuto particolari successi commerciali nonostante le loro ottime qualità.

Tra gli altri giochi considerati tra i migliori troviamo inoltre Fire Emblem Three Houses per Switch, con una media di 89. Riportano invece un 88 sia Fire Emblem Fates Revelation per 3DS, che Fire Emblem The Blazing Blade per Game Boy Advance: quest'ultimo è un titolo a suo modo storico, trattandosi del primissimo gioco della serie ad essere portato in Occidente (con il semplice nome di Fire Emblem, arrivato in Europa nel 2004) dopo anni in cui la serie è rimasta confinata al solo territorio nipponico.



Per saperne di più sul nuovo episodio della serie invece vi rimandiamo alla recensione di Fire Emblem Engage che presenta attualmente un Metascore di 82/100.