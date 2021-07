Fire Emblem, un remake in arrivo su Nintendo Switch? Parla noto Insider

L'E3 2021 si è ormai concluso, ma sono ancora molteplici i rumor e le indiscrezioni che non hanno trovato conferma in occasione della grande fiera dell'industria videoludica.

Di recente, l'insider Zippo, estremamente noto tra gli appassionati del mondo Nintendo, ha riportato all'attenzione del pubblico le molteplici ipotesi legate ad un imminente ritorno sulle scene del gorilla simbolo della Grande N. Secondo quanto riferito da quest'ultimo, infatti, sarebbe attualmente in sviluppo un nuovo gioco di Donkey Kong per Nintendo Switch, ma non solo.

L'insider ha infatti offerto un ulteriore input alla platea di appassionati del colosso di Kyoto, coincidente con il possibile debutto di un remake di uno dei capitoli della serie Fire Emblem. Dopo l'inedito Fire Emblem: Three Houses e il ritorno di Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light, Nintendo Switch si starebbe dunque preparando ad accogliere un'ulteriore avventura strategica. L'insider Zippo afferma di non essere ancora a conoscenza dell'identità del gioco protagonista del processo di rifacimento, ma garantisce che lo sviluppo del remake sarebbe ormai sostanzialmente ultimato.



Al momento, ovviamente, si tratta di un semplice rumor non confermato: per saperne di più, sarà necessario attendere un eventuale annuncio da parte della Grande N!