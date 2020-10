Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light annunciato per Switch!

Nintendo ha annunciato oggi l'arrivo su Nintendo Switch di Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light, porting del primo episodio della serie uscito su Famicom nel 1990 e mai pubblicato in Occidente.

Attraverso il periglioso viaggio di Marth, i giocatori possono organizzare le proprie armate per eseguire svariate strategie, selezionando attentamente tra dozzine di personaggi con attribute unici che possono capolvere le sorti di ogni battaglia. Marth sarà capace di acquisire la sacra spada Falchion e ottenere il mistico Fire Emblem nella sua epica spedizione per ristabilire la pace ad Akaneia?

Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light sarà disponibile dal 4 dicembre su Nintendo eShop e fino al 31 marzo 2021, data di fine del trentesimo anniversario della serie. Il classico per Famicom torna su Switch con nuove opzioni come il rewind, l'avanti veloce e il supporto per i salvataggi, oltre alla localizzazione in lingua inglese per la prima volta in assoluto.

Sul Nintendo eShop USA il gioco è in vendita a 5.99 dollari, Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light non è ancora disponibile per il preordine sull'eShop europeo ma il prezzo non dovrebbe essere troppo dissimile, assestandosi probabilmente sui 5.99 o 6.99 euro.