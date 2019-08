Fire Emblem, Street Fighter V e tanto altro nelle live di questa settimana su Twitch

C'è chi l'estate la passa al mare e chi... in diretta su Twitch! Il canale di Everyeye infatti non si ferma mai, e anche questa settimana siamo pronti a presentarvi un palinsesto delle dirette davvero di tutto rispetto. Non ci credete? Allora leggiamolo insieme.

Si parte oggi con il New Game Plus di Fire Emblem: Three Houses, nuovo apprezzatissimo capitolo della saga strategica, in esclusiva su Nintendo Switch.

Appuntamenti da non perdere durante la settimana anche per gli amanti degli sparatutto, con Rainbow 6, Destiny 2 e Sniper Elite 4, ma anche per i fan dei picchiaduro, che tra Street Fighter V e Smash Bros. possono trovare pane per i loro denti.

Spazio anche alla fantasia con Dreams, al calcio con FIFA 20 in compagnia del Green, ed è prevista poi per l'8 Agosto una bella sessione di gameplay + Q&A di Control, l'ultima fatica di Remedy, che sarà protagonista anche di uno speciale con Sabaku e Fossa la sera stessa.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutto il programma:

Lunedì 5 agosto

Ore 17:00 - Fire Emblem: Three Houses (New Game Plus)

Ore 21:30 - Rainbow 6 Siege feat. Kikachan



Martedì 6 agosto

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Street Fighter V feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - FIFA 20 feat. il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming



Mercoledì 7 agosto

Ore 17:00 - Dreams

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming



Giovedì 8 agosto

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Sniper Elite 4

Ore 19:00 - Control (Gameplay + Q&A)

Ore 20:00 - 7 Giorni:Il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - A Night with: Sabaku e Fossa raccontano Control



Venerdì 9 agosto

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 19:00 - FIFA 20 feat. il Green

Ore 21:00 - Da Definire



Sabato 10 agosto

Ore 17:00 - Super Smash Bros. feat SchiacciSempre

Per seguire le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye e al canale YouTube Everyeye on Demand.