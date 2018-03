Fire Emblem Switch sarà uno dei protagonisti del Nintendo Direct dell'8 marzo?

Continuano i leak suldi domani: dopo aver svelato la presenza di Travis Strikes Again No More Heroes , Vandal Leaks svela che anche il nuovosarà mostrato durante la trasmissione.

Vandal Leaks riporta in un Tweet anche il titolo del gioco, ovvero Fire Emblem Elegy for the Brave, in un messaggio successivo fa sapere però che il nome potrebbe essere diverso, in quanto Elegy for the Brave potrebbe essere solamente un working title o un titolo scartato.

Fire Emblem sarà mostrato durante il Nintendo Direct con un trailer in CG e in questa occasione scopriremo anche la data di uscita, apparentemente fissata per l'estate e probabilmente per il mese di giugno. Non ci resta che attendere poco più di 24 ore per scoprire tutto su Fire Emblem per Switch.