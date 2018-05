Fire Emblem Switch uscirà nel 2018, Super Smash Bros arriverà a ottobre?

Secondo quanto riportato dall'insider Liam Robertson nel suo ultimo Podcast, per la fine dell'anno Nintendo punterà su due giochi Switch, ovvero Fire Emblem e Super Smash Bros, entrambi in uscita "giusto in tempo per la stagione natalizia".

Secondo le fonti dell'insider, Super Smash Bros sarebbe previsto per il mese di ottobre e lo sviluppo sembra orma essere in fase conclusiva, ricordiamo che il titolo sarà presente all'E3 di Los Angeles in forma giocabile e durante l'estate la casa di Kyoto proporrà un tour in Giappone per permettere alla community di provare con mano il nuovo picchiaduro.

Fire Emblem invece sarebbe "attualmente previsto per il 2018" sebbene non ci siano altri dettagli su questo progetto, presentato nel 2017 durante l'evento di reveal di Switch e da allora scomparso dai riflettori. Non ci resta che attendere l'E3 per saperne di più, lo showcase di Nintendo è previsto per martedì 12 giugno alle 18:00, ora italiana.