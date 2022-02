Fire Emblem in tendenza su Twitter, il nuovo gioco verrà annunciato nel Direct di stasera?

A poche ore dall'annuncio del Nintendo Direct di febbraio, Fire Emblem è in tendenza su Twitter grazie di insider e semplici giocatori che stanno chiedendo a gran voce il reveal di un nuovo gioco della serie. Ne sapremo di più questa sera?

Ad accendere la fiamma (è il caso di dirlo) è il leaker e insider Markomaro che afferma "i fan di Intelligent Systems saranno contenti stasera" per poi rincarare la dose pubblicando una GIF con fuoco e fiamme. Se il primo messaggio poteva lasciare spazio a qualche dubbio (del resto Intelligent Systems sta sviluppando Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, in arrivo presumibilmente in primavera) il secondo non lascia spazio a molte interpretazioni.

Fire Emblem tornerà su Switch dopo il buon successo di Three Houses e il nuovo gioco della serie verrà annunciato stasera? E' presto per dirlo ma è certo che un discreto hype sembra circondare l'annuncio del nuovo Fire Emblem e lo stesso vale per il reveal di Xenoblade Chronicles 3, progetto mai annunciato ufficialmente ma che secondo varie fonti sarebbe molto vicino ad essere completato, con pubblicazione prevista nel corso del 2022.

Noi seguiremo il Nintendo Direct sul canale Twitch di Everyeye.it con un lungo pre show a partire dalle 20:00, vi faremo compagnia tutta la sera in vista dell'evento delle 23:00, ovviamente commenteremo quest'ultimo rigorosamente in diretta con a seguire post show, chiacchiere e considerazioni finali.