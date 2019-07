Fire Emblem Three House: come guadagnare Oro (soldi) velocemente

Dopo avervi spiegato quale casata scegliere, in questa mini-guida di Fire Emblem: Three Houses vi parliamo di un piccolo trucco che permette di guadagnare oro (la valuta in-game del gioco) velocemente nel corso dell'avventura.

In Fire Emblem: Three House l'oro consente di potenziare l'equipaggiamento, sbloccare nuove classi e acquistare oggetti utili all'interno del gioco. Di seguito vi spieghiamo come guadagnarlo nel modo più rapido e semplice possibile.

Come guadagnare oro velocemente in Fire Emblem: Three Houses

Il trucco per guadagnare oro velocemente in Fire Emblem: Three Houses sfrutta l'evento di pesca, con il quale è possibile ottenere un flusso di denaro quasi infinito. Partecipando all'evento di pesca in circostanze speciali, infatti, è possibile moltiplicare tutti i pesci catturati.

L'evento in questione si presenta solo un paio di volte. La prima volta non sarete in grado di acquistare esche. La seconda volta, intorno al dodicesimo mese della Luna Eterea, sarà il momento di approfittarne. Ogni volta che esplorate il monastero non dimenticate di comprare delle esche. Potrete acquistarle nei mercati orientali e occidentali dopo averli sbloccati. Acquistate le loro scorte complete ogni mese: non sarà molto costoso.

Una volta che si presenterà l'evento di pesca, non dovrete far altro che andare a pescare. Se catturate un singolo pesce rosso, questo può moltiplicarsi fino a 4 volte. Lo stesso vale per i pesci di platino e per quelli preziosi. Pescate fino a quando non avrete finito l'esca e vendete il pesce per guadagnare tonnellate d'oro. Con questo semplice trucco, riuscirete a riempire rapidamente le vostre tasche.

Se avete bisogno di altri consigli utili per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Fire Emblem: Three Houses.