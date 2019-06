Fire Emblem Three House: story trailer ed un ricco gameplay dall'E3 Nintendo!

In occasione della presenza Nintendo all'E3 2019, i videogiocatori hanno avuto modo di approfondire notevolmente le proprie informazioni in merito alla trama ed al gameplay di Fire Emblem: Three Houses.

Dalla fiera losangelina, infatti, è stato mostrato al pubblico un inedito trailer dedicato al titolo, che ci accompagna alla scoperta del contesto narrativo che caratterizzerà questo nuovo capitolo della saga. Decisamente intrigante, il video ci offre una nuova prospettiva sulle vicende che vedremo dispiegarsi nel corso di Fire Emblem: Three Houses. Potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.

Tramite la postazione del Nintendo Treehouse, i videogiocatori hanno invece potuto dare un nuovo sguardo alle meccaniche di gameplay che caratterizzeranno il gioco. In un ricca sessione di gioco, della durata di circa venti minuti, la trasmissione ci ha consentito di approfondire la conoscenza di ambientazioni, personaggi e del sistema di combattimento di Fire Emblem: Three Houses. Potete dare uno sguardo al gameplay direttamente nel video presente in calce alla news: buona visione!

Vi ricordiamo che i videogiocatori potranno scegliere tra diversi livelli di difficoltà in Fire Emblem Three Houses e che il gioco sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 luglio, Il gioco sarà pubblicato anche in una Limited Edition.