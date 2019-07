Fire Emblem Three Houses è stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale

Manca ancora qualche ora al lancio di Fire Emblem: Three Houses, fissato per domani 26 luglio. La stampa internazionale, in ogni caso, ha già avuto modo di provarlo in maniera estensiva nei giorni scorsi, e quest'oggi sono emersi in rete i primi verdetti. Scopriamo com'è stata accolta la nuova esclusiva per Nintendo Switch!

Attualmente, il titolo di Intelligent Systems vanta un ottimo Metascore pari a 87, basato su 51 differenti recensioni. I voti spaziano dal perfect score assegnato dalla redazione di GamesRadar+, al 60 affibbiato da Daily Star. A seguire trovate una rapida panoramica punteggi assegnate:

GamesRadar+: 100

Vendal: 98

IGN: 95

Game Informer: 95

Destructoid: 95

US Gamer: 90

Twinfinite: 90

GameSport: 90

IGN Spain: 85

Press Start Australia: 80

CGMagazine: 75

Metro GameCentral: 70

Daily Star: 60

Nintendo può sicuramente ritenersi soddisfatta, dal momento che si appresta a lanciare sul mercato un'altra esclusiva di qualità. Il parere generale, inoltre, non si discosta molto da quello del nostro Enrico di Piramo, che nella sua recensione di Fire Emblem: Three Houses ha deciso di optare per un eccellente 8,8, lodando le battaglia tattiche, la componente gestionale e lo straordinario cast di personaggi. Il titolo, inoltre, è destinato ad espandersi dopo il lancio: è già stato confermato, ad esempio, l'arrivo di un nuovo livello di difficoltà.