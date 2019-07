Fire Emblem Three Houses si aggiorna con day one patch

Fire Emblem Three Houses è disponibile da oggi su Nintendo Switch e per l'occasione la casa di Kyoto ha pubblicato la prima day one patch che aggiorna il gioco alla versione 1.01, introducendo piccole novità e migliorie.

Nello specifico la patch aggiunge il collegamento Contenuti Aggiuntivi nel menu principale (rimanda direttamente dal Nintendo eShop) e la possibilità di cambiare outfit nel Monastero, oltre a "risoluzione di vari bug e problemi per migliorare l'esperienza di gioco".

Il nuovo gioco Nintendo è stato accolto positivamente dalla critica, anche la nostra recensione di Fire Emblem Three Houses promuove il gioco a pieni voti con un verdetto che non lascia spazio a dubbi: "Avvincente, cerebrale ed elegantemente profondo, Fire Emblem Three Houses sposa all'acume tattico delle sue battaglie a turni una dimensione gestionale che esalta ancora di più lo spirito ruolistico dello strategico targato Intelligent Systems. Al centro vi sono tre campagne abbondanti e uno straordinario cast di personaggi: un'esperienza tattica irrinunciabile per i combattenti d'élite” ma sulla quale aleggia l'ombra di una cornice visiva tra alti e bassi. Ciononostante, la nuova esclusiva Nintendo scende in campo proclamandosi prossimo campione del 2019 di Switch."

Nintendo ha già annunciato che prossimamente pubblicherà un nuovo update con un livello di difficoltà extra che andrà ad aggiungersi ai livelli Normale e Difficile.