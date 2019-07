Fire Emblem: Three Houses, ammiriamo lo stupendo filmato introduttivo

Nintendo ha concesso alla stampa specializzata l'opportunità di mettere le mani sull'atteso Fire Emblem: Three Houses a poche settimane dal lancio, previsto in esclusiva su Nintendo Switch per il 26 luglio.

Il canale YouTube GameXplain ha così ben pensato di caricare in rete il bellissimo filmato introduttivo che accoglierà tutti i giocatori all'avvio dell'avventura. Realizzata in stile anime, la spettacolare sequenza mostra uno scontro tra due eserciti, e serve ad introdurre i giocatori alle vicende ambientate nelle terre del Fódlan, un continente suddiviso in tre nazioni e sull'orlo della guerra. Al suo centro si erge il monastero del Garreg Mach, che ospita l'Accademia Ufficiali che addestra i futuri leader. I giocatori, nei panni di un mercenario itinerante divenuto professore, dovranno decidere quale delle tre case dell'Accademia guidare, nella vita scolastica e sul campo di battaglia.

Nell'attesa che il titolo arrivi sugli scaffali, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Fire Emblem: Three Houses a cura del nostro Enrico di Piramo, che ha avuto modo di testarlo in maniera approfondita. Il titolo, a detta degli sviluppatori, sarà in grado di garantire tra le 80 e 200 ore di gioco, ed includerà relazioni tra personaggi dello stesso sesso.