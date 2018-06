Fire Emblem: Three Houses annunciato per Nintendo Switch, arriverà nel 2019

Tra i protagonisti del Nintendo Direct E3 2018 c'è anche Fire Emblem: Three Houses, nuovo capitolo della celebre serie appena svelato che approderà su Nintendo Switch nel corso della primavera del prossimo anno.

In Fire Emblem: Three Houses si potrà spostare liberamente il protagonista sul campo di battaglia e interagire con gli altri personaggi al fine di costruire relazioni e ottenere informazioni rilevanti per il prosieguo nell'avventura. Si tratta di un RPG tattico a turni che introdurrà nuove sfumature strategiche per la serie, come formazioni di truppe che aiutano le unità individuali sul campo di battaglia.

I giocatori potranno fare la conoscenza dei tre protagonisti, Edelgard, Dimitri e Claude, che ricopriranno un ruolo fondamentale nella storia narrata. Fire Emblem: Three Houses uscirà nel corso della primavera 2019. La data precisa verrà svelata nei prossimi mesi. Continuate a seguire per tutte le notizie in anteprima dalla fiera videoludica numero 1 al mondo, l'E3 2018!