Fire Emblem Three Houses: vi aspettano tra le 80 e le 200 ore di gioco!

In occasione del Japan Expo, la redazione del portale francese Jeuxvideo.com ha avuto l'occasione di intervistare il director del nuovo titolo della serie Fire Emblem: Toshiyuki Kasukihara.

Diversi gli argomenti trattati nel corso della chiacchierata, tra i quali ha trovato spazio anche la longevità di Fire Emblem: Three Houses. Interrogato sull'argomento, Kasukihara ha confermato che i giocatori potrebbero dedicare al titolo un significativo numero di tempo. Questo è una diretta conseguenza della struttura di gioco descritta già da tempo dal team di sviluppo. All'inizio della nostra avventura potremo infatti scegliere di aderire ad una delle tre Case disponibili: le Aquile Nere, i Cervi Dorati e i Leoni Blu. Questa decisione influenzerà il nostro percorso narrativo, offrendo la possibilità di usufruire di diversi punti di vista sulla trama di gioco.

"Per finire il gioco con una sola delle tre case, mi ci sono volute ottanta ore", ha dichiarato il director Kasukihara, che ha specificato di non aver ovviamente saltato alcuna cut-scene. In virtù di ciò, ha evidenziato che se i giocatori desidereranno percorrere tutti e tre i cammini disponibili, questo potrebbe richiedere "più di duecento ore". Insomma, sembra proprio che gli appassionati della serie avranno la possibilità di immergersi nel nuovo mondo della serie Fire Emblem per un periodo di tempo piuttosto significativo!



La pubblicazione del gioco è ormai piuttosto imminente: l'esordio su Nintendo Switch è infatti fissato per il 26 luglio. Nell'attesa, potete dedicarvi alla lettura della nostra anteprima di Fire Emblem Three Houses, realizzata in occasione dell'E3 2019 da Stefano Calzati.