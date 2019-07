Fire Emblem Three Houses si avvicina al Perfect Score nella recensione di Famitsu

Il numero 1598 di Famitsu contiene la prima recensione di Fire Emblem Three Houses per Nintendo Switch, in uscita a fine luglio. Il nuovo episodio di Fire Emblem ha conquistato la redazione della rivista nipponica, tanto da guadagnarsi un voto molto vicino al Perfect Score.

Fire Emblem Three Houses ha ottenuto un voto pari a 37/40 (9/9/10/9), accoglienza quindi decisamente calorosa per il nuovo progetto Nintendo, che manca il Perfect Score per soli tre punti. Tra le altre recensioni del nuovo numero di Famitsu spiccano Super Mario Maker 2, SteamWorld Quest Hand of Gilgamech. Kill la Kill IF e Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game.

Recensioni Famitsu 1598

Archlion Saga – 7/8/7/7 [29/40]

Fire Emblem Three Houses – 9/9/10/9 [37/40]

Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 8/8/7/8 [31/40]

Furwind – 7/7/7/8 [29/40]

Kill la Kill IF – 8/8/8/8 [32/40]

Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game – 8/8/8/9 [33/40]

Shadow of Loot Box – 6/6/6/6 [24/40]

The Sparkle Zero – 6/6/6/7 [25/40]

Spike Volleyball – 6/6/6/6 [24/40]

SteamWorld Quest Hand of Gilgamech – 8/8/8/8 [32/40]

Super Mario Maker 2 – 9/9/9/10 [37/40]

Fire Emblem Three Houses uscirà il 26 luglio in esclusiva su Nintendo Switch, le prime recensioni internazionali dovrebbero iniziare a vedere la luce nei prossimi giorni, al più tardi durante la prossima settimana.