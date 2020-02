Fire Emblem Three Houses: come reclutare i Lupi Cinerei

Con l'arrivo del DLC Ombre Cineree, i giocatori di Fire Emblem Three Houses possono utilizzare i personaggi della nuova casata segreta dei Lupi Cinerei. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli e usarli anche nell'avventura principale.

Per sbloccare i quattro membri dei Lupi Cinerei è necessario giocare al DLC Ombre Cineree, portandosi avanti nella nuova side-story di Fire Emblem Three Houses. Nello specifico, i quattro personaggi in questione potranno essere reclutati nel seguente modo:

Constance : reclutabile dopo aver completato il Capitolo 2 della storia di Ombre Cineree

: reclutabile dopo aver completato il Capitolo 2 della storia di Ombre Cineree Balthus : reclutabile dopo aver completato il Capitolo 4 della storia di Ombre Cineree

: reclutabile dopo aver completato il Capitolo 4 della storia di Ombre Cineree Hapi : reclutabile dopo aver completato il Capitolo 5 della storia di Ombre Cineree

: reclutabile dopo aver completato il Capitolo 5 della storia di Ombre Cineree Yuri: reclutabile dopo aver completato il Capitolo 6 della storia di Ombre Cineree

Come reclutare i Lupi Cinerei in Fire Emblem Three Houses

Dopo aver sbloccato Constance, Balthus, Hapi e Yuri caricate un salvataggio del gioco base. Riceverete una notifica che vi avvisa della presenza di un misterioso mercante dalle vostre parti. Parlare con quest'uomo vi farà viaggiare nella città di Abyss, dandovi la possibilità di reclutare i Lupi Cinerei.

Nel frattempo, le nuove classi Trickster, War Monk/Cleric, Dark Flier e Valkyrie si sbloccano una volta completato il capitolo 1 di Ombre Cineree. Tuttavia, per usarli, dovete essere almeno di livello 20, possedere la certificazione corretta per quella classe e avere un Abyssian Exam Pass.