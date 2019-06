Fire Emblem Three Houses: condivise una marea di nuove informazioni sul gioco!

Nel corso dell'E3 2019, Nintendo ha incluso tra i titoli protagonisti della propria presenza alla fiera losangelina anche il prossimo capitolo della serie Fire Emblem, mostrando al pubblico un ricco trailer e video gameplay di Fire Emblem Three Houses.

Il quadro legato alla produzione si arricchisce ora di nuove informazioni, grazie ad un ampio coverage realizzato dal magazine giapponese Famitsu. Al suo interno, come intuibile dall'ultimo story trailer, il team di sviluppo ha confermato che le vicende di cui saremo protagonisti si svolgeranno lungo due archi temporali differenti. Il primo di questi avrà luogo presso l'Accademia degli Ufficiali, mentre il secondo si colloca a cinque anni di distanza, in una fase storica che vedrà contrapporsi coloro che erano i leader delle tre Case dell'Accademia: Eldergard, Claude e Dimitri. Nel corso della prima era, in qualità di professore, dovremo scegliere quale delle tre Case guidare tra le Aquile Nere, i Leoni Blu e i Cervi Dorati. Elemento interessante, tale decisione ci porterà a vivere una "storia completamente differente" in seguito al salto temporale.



Nel corso della fase iniziale, oltre che alle nostre incombenze di docenti, potremo dedicarci anche ad altre attività secondarie, tra le quali vengono citate pesca, cucina, coltivazione, o shopping. Nel corso dei weekend sarà inoltre possibile recarci in un Monastero, dove saranno disponibili diverse attività. In quest'area potremo inoltre imbatterci in oggetti smarriti: tramite i relativi dettagli potremo cercare di restituirlo al legittimo proprietario. Spendere tempo con altri personaggi ci consentirà di instaurare dei legami con questi ultimi, il che si ripercuoterà in bonus durante le battaglie. In seguito al salto temporale, gli allenamenti occuperanno la settimana, mentre nel weekend saranno disponibili ulteriori attività.

Per maggiori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Fire Emblem Three Houses, a cura di Stefano Calzati. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che il gioco esordirà il prossimo 26 luglio, in esclusiva su Nintendo Switch.