Fire Emblem Three Houses conquista anche il Giappone debuttando in prima posizione

Dopo aver conquistato la vetta della classifica UK raddoppiando le vendite di Awakening e dell'altra new entry, Wolfenstein: Youngblood, Fire Emblem: Three Houses ha debuttato in prima posizione anche in Giappone.

Stando ai dati forniti da Famitsu, il nuovo RPG di Intelligent System e Koei Tecmo ha venduto ben 146.130 copie durante il weekend di lancio, più che sufficienti a relegare in seconda posizione l'altra new entry, Tsuri Spirits Nintendo Switch Version, che si è fermata a 47.700 unità. Chiude il podio Super Mario Maker 2 con 37.941 copie vendute. A seguire trovate la top 10 al completo (tra parentesi le vendite totali):

[NSW] Fire Emblem: Three Houses (Limited Edition Included) (Nintendo, 07/26/19) – 143,130 (Nuovo) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 47,700 (Nuovo) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 37,941 (418,083) [NSW] Rune Factory 4 Special (Marvelous, 07/25/19) – 37,916 (Nuovo) [PS4] Pro Yakyuu Spirits 2019 (Konami, 07/18/19) – 27,334 (202,523) [NSW] Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game (Sega, 07/25/19) – 9,425 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8,088 (3,175,474) [PSV] Pro Yakyuu Spirits 2019 (Konami, 07/18/19) – 7,989 (52,259) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,849 (2,380,413) [NSW] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu (Konami, 06/27/19) – 7,519 (122,191)

Nintendo Switch, dal canto suo, continua a dominare in ambito hardware. Nella settimana che va dal 22 al 28 luglio ha piazzato 42.689 unità, contro le 6.850 di PlayStation 4 e le 4.332 di PlayStation 4 Pro. Ecco a voi la classifica completa (tra parentesi le vendite totali):

Switch – 42,689 (8,593,015) PlayStation 4 – 6,850 (7,023,540) PlayStation 4 Pro – 4,332 (1,222,665) New 2DS LL (including 2DS) – 2,340 (1,642,739) New 3DS LL – 327 (5,882,398) PS Vita – 243 (5,862,005) Xbox One X – 34 (16,291) Xbox One S – 17 (90,795)

Ricordiamo che Fire Emblem: Three Houses è stato lanciato esclusivamente su Nintendo Switch. Se siete ancora indecisi sull'acquisto, vi consigliamo di leggere la recensione a cura di Enrico Di Piramo.