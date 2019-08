Fire Emblem: Three Houses detronizza Crash Team Racing Nitro Fueled in UK

C'è un nuovo leader nel Regno Unito per quanto riguarda le classifiche di vendita dei videogiochi: è Fire Emblem: Three Houses, che ha subito guadagnato la vetta della Top 10 britannica, scalzando un colosso come Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Il gioco di Beenox si comporta ancora benissimo, e dopo l'arrivo del secondo gran premio di Crash Team Racing Nitro Fueled, mantiene il podio con un'ottima terza posizione a quasi due mesi dall'uscita, mentre il gradino più alto viene occupato dallo strategico giapponese in esclusiva su Nintendo Switch, premiato dai fan che nel frattempo hanno anche deciso chi è il personaggio più amato di Fire Emblem: Three Houses.

In seconda posizione, complici anche le offerte in previsione dell'arrivo del nuovo capitolo, c'è il sempreverde FIFA 19, mentre Wolfenstein Youngblood, dopo il solido debutto della scorsa settimana, scende in ottava posizione. Andiamo a vedere le posizioni della Top 10 UK nel dettaglio: