Fire Emblem Three Houses: un doppiatore, accusato di violenza sessuale, verrà sostituito

Nelle ultime ore sono nate alcune problematiche legate a Fire Emblem Three House che hanno spinto Nintendo ad annunciare l'arrivo di un nuovo aggiornamento che sostituirà l'intero doppiaggio di Byleth.

Pare infatti che il doppiatore inglese del personaggio, l'attore Chris Niosi, sia stato accusato di violenza sessuale e, pertanto, la sua performance sta per essere completamente rimossa dal gioco tramite un aggiornamento. Per chi non lo sapesse, Niosi ha prestato negli anni la propria voce a numerosi personaggi di anime e videogiochi come Octopath Traveler, Tales of Zestiria e O.K. KO. Stando alle informazioni emerse in rete, l'attore avrebbe ricevuto numerose accuse nel corso del tempo, in particolar modo da parte di colleghi di lavoro, con i quali si sarebbe preso qualche confidenza di troppo.

Non è ancora chiaro quando sia previsto l'aggiornamento e, nel frattempo, Nintendo ha confermato che sono già iniziate le sessioni di registrazione grazie alle quali sarà possibile rimpiazzare la voce di Byleth nel gioco. Nel frattempo, il trailer di Fire Emblem Heroes con il doppiaggio di Niosi è stato immediatamente rimosso per poi essere sostituito da una nuova versione nella quale il protagonista è doppiato da Zach Aguilar, (Genos di One Punch Man).

