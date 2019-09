Fire Emblem Three Houses: emergono nuovi dettagli sui DLC Pack 3 e 4

Emergono nuove informazioni nei riguardi dei prossimi pacchetti DLC di Fire Emblem Three Houses, l'acclamato JPRG disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Tra le novità previste, che apprendiamo direttamente dalla Three Houses Perfect Guide pubblicata da Famitsu, abbiamo l'introduzione di Anna come personaggio giocabile extra, l'aggiunta di una Sauna all'interno del Monastero, la possibilità di accarezzare gli animali, e molto altro ancora. Vi riportiamo di seguito tutte le aggiunte in arrivo con i prossimi scaglioni di DLC, suddisivi per contenuti gratuiti e a pagamento:



Scaglione 3, Gratis

Nuova unità giocabile: Jeritza (solo per alcuni percorsi narrativi);

Nuovi supporti;

Nuove attività;

Nuove feature online.

Scaglione 3, A pagamento

Nuova unità giocabile: Anna;

Nuove strutture per il monastero;

Nuove feature online;

Dialogo fra Anna e Jeritza;

Circa 10 nuove quest;

Nuova attività: Sauna;

Nuovi costumi: Maid, Butler, e altri ancora;

Battaglioni Maid e Butler.

Scaglione 4, A pagamento

Missione secondaria: Abyss Mode;

Nuovi personaggi: Juris, Balthazar, Constanze, Javi;

Nuovi supporti;

Nuove feature online;

Nuove reliquie eroiche;

Nuove classi;

Nuove quest Paralogue;

Nuove missioni;

Nuovi battaglioni;

Nuovi Gambit;

Nuovi costumi per Byleth (maschili e femminili) e Sothis.

Ricordiamo ai lettori che Fire Emblem Three Houses è disponibile ora esclusivamente su Nintendo Switch. Negli USA, il gioco ha fatto registrare il miglior lancio di sempre per la serie. Per tutti gli altri dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Fire Emblem Three Houses.