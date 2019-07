Fire Emblem Three Houses: Guida alle Casate, quale scegliere?

Quale casata scegliere in Fire Emblem Three Houses fra le Aquile Nere, i Leoni Blu e i Cervi Dorati? In questa mini-guida descriviamo le caratteristiche di ogni casata, aiutandovi a scegliere quella più adatta al vostro stile di gioco.

Le personalità dei leader dicono molto sulla natura delle tre casate. Se preferite il combattimento dalla distanza, allora Claude e i Cervi Dorati sarebbero la scelta migliore per voi. Per un approccio più militaristico, invece, Dimitri e i Leoni Blu farebbero al caso vostro. Se invece volete optare per la magia, allora fareste bene a scegliere Edelgard e le Aquile Nere.

Una volta completata la sezione di combattimento del prologo di Fire Emblem Three Houses, vi verrà chiesto di scegliere in modo definitivo una casata da affiancare per il resto dell'avventura. Vediamole tutte e tre da vicino, in modo da aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi.

Leoni Blu (Leader: Dimitri)

I Leoni Blu sono la fazione più militaristica di Fire Emblem: Three Houses. Proviene dal Santo Regno di Faerghus, e il suo leader Dimitri è un uomo severo e operoso. Predilige le lance su tutte le altre armi in combattimento.

L'abilità Lignaggio Reale di Dimitri dà un bonus dell'1,2% sui punti esperienza guadagnati. È forte contro spade e lance, debole ad asce e incantesimi.

Gli studenti dei Leoni Blu

A parte Dimitri, i Leoni Blu ospitano un sacco di altri studenti nel monastero. Ve li presentiamo di seguito.

Dedue : Un giovane bonario, Dedue ha lavorato al servizio di Dmitri negli ultimi 4 anni. Se non fa altro che aspettare durante un turno, ottiene un bonus di difesa di +4 per il turno successivo.

: Un giovane bonario, Dedue ha lavorato al servizio di Dmitri negli ultimi 4 anni. Se non fa altro che aspettare durante un turno, ottiene un bonus di difesa di +4 per il turno successivo. Felix : Questo personaggio è un po' arrogante, ma anche incredibilmente abile. La skill Lupo solitario gli conferisce un bonus al danno di +5 quando non viene assegnato alcun battaglione.

: Questo personaggio è un po' arrogante, ma anche incredibilmente abile. La skill Lupo solitario gli conferisce un bonus al danno di +5 quando non viene assegnato alcun battaglione. Ashe : Come qualcuno che è stato adottato in regalità, Ashe è in realtà abbastanza umile. La sua abilità Lockpick consente di aprire porte e forzieri senza chiavi.

: Come qualcuno che è stato adottato in regalità, Ashe è in realtà abbastanza umile. La sua abilità Lockpick consente di aprire porte e forzieri senza chiavi. Sylvain : Sylvain ama immaginarsi come un signore. La sua abilità Philander conferisce a un'alleata adiacente femmina un bonus al danno di +2, e gli consente di subire 2 danni in meno.

: Sylvain ama immaginarsi come un signore. La sua abilità Philander conferisce a un'alleata adiacente femmina un bonus al danno di +2, e gli consente di subire 2 danni in meno. Mercedes : una sorta di guaritore, Mercedes generalmente si prende cura di tutti quelli che la circondano, sia dentro che fuori dalla battaglia. La sua abilità Vivi per Servire le permette di recuperare la stessa quantità di salute quando guarisce un'altra unità.

: una sorta di guaritore, Mercedes generalmente si prende cura di tutti quelli che la circondano, sia dentro che fuori dalla battaglia. La sua abilità Vivi per Servire le permette di recuperare la stessa quantità di salute quando guarisce un'altra unità. Annette : Una studentessa che lavora sodo, Annette è allegra, anche se un po' ignara. La sua abilità di Perseveranza le permette di usare Rally per assegnare +4 Forza a un alleato.

: Una studentessa che lavora sodo, Annette è allegra, anche se un po' ignara. La sua abilità di Perseveranza le permette di usare Rally per assegnare +4 Forza a un alleato. Ingrid: Un personaggio nobile, Ingrid è diligente e lavora sodo. L'abilità di Lady Knight concede Mt +3 e Hit +5 con Gambit.

Aquile Nere (Leader: Edelgard)

La casata delle Aquile Nere è specializzato nell'uso della magia. L'Impero Adrestiano è il luogo da cui proviene questa fazione. Sono solo uno dei tre poteri in lotta per il controllo della terra di Fodlan, che al momento del gioco si trova in uno stato di pace.

Edelgard è il capo testardo delle Aquile Nere. In battaglia è forte contro spade, asce e cavalieri, ma è debole contro archi e attacchi magici. L'abilità che definisce Edelgard si chiama "Lignaggio imperiale". Questo tratto unico moltiplica tutta l'esperienza acquisita dell'1,2%.

Gli studenti delle Aquile Nere

Di seguito descriviamo tutti gli studenti delle Aquile Nere, parlandovi delle loro caratteristiche cruciali.

Hubert : Questo personaggio è stato al servizio di Edelgard da quando i due erano bambini. L'abilità Dovere ufficiale di Hubert concede +5 Mt con Gambit.

: Questo personaggio è stato al servizio di Edelgard da quando i due erano bambini. L'abilità Dovere ufficiale di Hubert concede +5 Mt con Gambit. Ferdinand : Originario di una famiglia di alto rango nell'Impero Adrestiano, Ferdinand è un po' rivale di Edelgard. La sua abilità chiave è Fiducia, che dà una spinta di +15 a Evitare quando Ferdinand è in piena salute.

: Originario di una famiglia di alto rango nell'Impero Adrestiano, Ferdinand è un po' rivale di Edelgard. La sua abilità chiave è Fiducia, che dà una spinta di +15 a Evitare quando Ferdinand è in piena salute. Linhardt : Linhardt ama i pisoloni e può addormentarsi alla caduta di un cappello. Catnap è l'abilità unica di Linhardt, che gli consente di recuperare il 10% della salute massima se non fa altro che attendere il suo turno.

: Linhardt ama i pisoloni e può addormentarsi alla caduta di un cappello. Catnap è l'abilità unica di Linhardt, che gli consente di recuperare il 10% della salute massima se non fa altro che attendere il suo turno. Caspar : Caspar è testardo, ma desideroso di mettersi alla prova. L'abilità Combattente nato penalizza i nemici adiacenti con -10 da evitare durante la battaglia.

: Caspar è testardo, ma desideroso di mettersi alla prova. L'abilità Combattente nato penalizza i nemici adiacenti con -10 da evitare durante la battaglia. Bernadetta : Bernadetta è un personaggio un po' eccentrico. La sua abilità Complesso di persecuzione le dà +5 ad Attacco ogni volta che non è in piena salute.

: Bernadetta è un personaggio un po' eccentrico. La sua abilità Complesso di persecuzione le dà +5 ad Attacco ogni volta che non è in piena salute. Dorothea : Dorothea è una cantante di una famosa compagnia d'opera nell'impero. La sua abilità Songstress fa recuperare agli alleati adiacenti + 10% della massima salute all'inizio di ogni turno.

: Dorothea è una cantante di una famosa compagnia d'opera nell'impero. La sua abilità Songstress fa recuperare agli alleati adiacenti + 10% della massima salute all'inizio di ogni turno. Petra: Petra è la nipote di un re della terra di Brigida, che è uno stato di nave dell'Impero Adriano. L'abilità Boon del suo cacciatore fornisce +20 alla probabilità di colpo critico quando la sua salute è inferiore al 50%.

Cervi Dorati (Leader: Claude)

A differenza delle altre due casa, i Cervi Dorati si presentano come un'alleanza e non come un regno. L'Alleanza di Leicester è composta da diverse regioni minori, che si sono raggruppate per competere con l'Impero Adrestiano e il Regno di Faerghus.

Nel monastero, Claude è il capo dei Cervi Dorati. La fazione è specializzata in armi a distanza, quindi se preferisci gli arcieri, vi troverete senz'altro a vostro agio.

Rispetto a Edelgard e Dimitri, Claude è un leader più rilassato e scherzoso. In combattimento è specializzato in armi a distanza, proprio come il resto della fazione. È forte contro spade, archi e unità volanti, ma è debole contro le lance e gli incantesimi ravvicinati.

Gli studenti dei Cervi Dorati

Anche la fazione dei Cervi Dorati può contare su un grande team di studenti. Conosciamolo da vicino.

Lorenz : Un po 'arrogante, Lorenz si immagina un amante esperto. La sua abilità Casa distinta gli conferisce 2 danni extra se è in formazione con un'altra unità.

: Un po 'arrogante, Lorenz si immagina un amante esperto. La sua abilità Casa distinta gli conferisce 2 danni extra se è in formazione con un'altra unità. Raphael : Un ragazzo piuttosto allegro, Raphael proviene da una famiglia di mercanti dell'Alleanza Leicester. La sua abilità è Goody Basket, che dà a Raphael la possibilità di recuperare fino al 10% della sua massima salute all'inizio di ogni turno.

: Un ragazzo piuttosto allegro, Raphael proviene da una famiglia di mercanti dell'Alleanza Leicester. La sua abilità è Goody Basket, che dà a Raphael la possibilità di recuperare fino al 10% della sua massima salute all'inizio di ogni turno. Ignatz : Un altro figlio di una famiglia mercantile, Ignatz si sta allenando per diventare un cavaliere. L'abilità Occhio attento dà a Ignatz +20 alla possibilità di colpire.

: Un altro figlio di una famiglia mercantile, Ignatz si sta allenando per diventare un cavaliere. L'abilità Occhio attento dà a Ignatz +20 alla possibilità di colpire. Lysithea : La più giovane di tutte le studentesse, Lysithea ha un bel carattere. La sua abilità di Mastermind fornisce doppi XP da tutte le battaglie.

: La più giovane di tutte le studentesse, Lysithea ha un bel carattere. La sua abilità di Mastermind fornisce doppi XP da tutte le battaglie. Marianne : Questa studentessa è una reclusa, e nemmeno Claude sa molto di lei. La sua abilità di Amico degli Animali le restituisce il 20% della massima salute all'inizio di ogni turno, ma solo quando è adiacente a una cavalleria o un'unità volante.

: Questa studentessa è una reclusa, e nemmeno Claude sa molto di lei. La sua abilità di Amico degli Animali le restituisce il 20% della massima salute all'inizio di ogni turno, ma solo quando è adiacente a una cavalleria o un'unità volante. Hilda : Probabilmente lo studente più pigro del monastero, almeno secondo Claude. L'abilità Advocate conferisce 3 danni extra a tre alleati adiacenti durante il combattimento.

: Probabilmente lo studente più pigro del monastero, almeno secondo Claude. L'abilità Advocate conferisce 3 danni extra a tre alleati adiacenti durante il combattimento. Leonie: Se un alleato maschio è adiacente a Leonie, l'unità infligge 2 danni extra e subisce 2 danni in meno durante il combattimento.

Ora che vi abbiamo descritto nel dettaglio le tre casate del gioco, speriamo di avervi chiarito le idee su quale sia la fazione più adatta a voi. Quale pensate di scegliere?