Fire Emblem: Three Houses per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

Fire Emblem: Three Houses è un videogioco di ruolo sviluppato da Intelligent Systems e Koei Tecmo per Nintendo Switch, lanciato per Nintendo Switch il 26 luglio 2019. È il sedicesimo capitolo della serie Fire Emblem ed il primo pubblicato per console domestiche dopo Fire Emblem: Radiant Dawn.

Quest'oggi è acquistabile su Amazon ad un prezzo molto interessante, il gioco è infatti in offerta a soli 44,99 euro al posto di un prezzo di listino di 69,99 euro, con lo sconto di ben 25 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre che il titolo abbia mai avuto.

Clicca qui per acquistare Fire Emblem: Three Houses al miglior prezzo di sempre



Le esclusive Nintendo sono famose, oltre per la qualità indiscussa, anche per non scendere mai di prezzo, addirittura dopo anni dalla loro pubblicazione. Considerando quindi la politica dei prezzi della casa di Kyoto, si tratta di un'ottima occasione per recuperare il gioco.

Se siete possessori della console di Nintendo, vi informiamo che su Amazon è inoltre possibile preordinare i prossimi titoli in uscita al prezzo minimo garantito, alcuni sono al momento già scontati, come per esempio WarioWare: Get It Together a 39,99 euro (prezzo scontato) con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 49,99 euro (prezzo scontato) previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre, Shin Megami Tensei V al prezzo scontato di 49,99 euro in arrivo il 12 novembre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.