Fire Emblem Three Houses: Nintendo in vena di regali natalizi con il nuovo DLC

Dopo un debutto particolarmente esplosivo, Fire Emblem: Three Houses sta vivendo un'ultima parte dell'anno relativamente tranquilla. L'ultimo DLC a pagamento pubblicato da Nintendo risale infatti a luglio ma ora il colosso giapponese ha deciso di celebrare le festività natalizie con un regalo.

Tutti i possessori del Season Pass di Fire Emblem: Three Houses potranno infatti scaricare un nuovo abito gratuito per festeggiare con stile, letteralmente definito dalla stessa Nintendo come "l'outfit dei vostri sogni". In realtà il DLC introduce il Sothis Regalia, in onore di uno dei personaggi più popolari della nuova saga, in diverse varianti a seconda della versione di Byleth.

Il DLC Pack 1-3, già uscito, aveva introdotto nuovi abiti dell'Accademia, cinque battaglie secondarie, nuova musica, alcuni oggetti, la sauna e tanto altro. Il prossimo DLC Pack 4 è previsto entro il 30 aprile 2020 e dovrebbe includere nuovi contenuti per la storia e per i personaggi e un aumento degli slot di salvataggio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Fire Emblem: Three Houses è disponibile sulle pagine di Everyeye.