Fire Emblem: Three Houses, con il nuovo aggiornamento cambia la voce di Byleth

Fire Emblem: Three Houses si è appena aggiornato alla versione 1.0.2, che oltre ad alcuni miglioramenti di vario genere, ha portato un significativo cambiamento al gioco, visto che è cambiata la voce di uno dei protagonisti, ossia la versione maschile di Byleth.

Il doppiatore del personaggio è infatti Chris Niosi, che però è stato al centro di alcune polemiche nello scorso periodo, sia per via di una presunta violazione di un NDA con Nintendo, che lo ha accusato di aver rivelato prima del gioco di prestare la voce al personaggio, per l'appunto, sia a causa di alcune accuse di molestie sessuali rivoltegli da diverse colleghe ed amiche.

Una brutta storia insomma, ma la notizia era nell'aria da tempo, visto che la stessa Nintendo aveva già rimpiazzato l'attore in Fire Emblem Heroes, dove il suo ruolo è stato poi affidato a Zach Aguilar, che presumibilmente sarà contattato anche in questo caso.

L'aggiornamento non dovrebbe invece apportare cambiamenti di questo tipo, naturalmente, alla versione giapponese del gioco. Il titolo è stato particolarmente apprezzato sia dalla stampa che dalla critica. Fire Emblem Three Houses ha venduto oltre l'80% delle copie disponibili in Giappone, ed è stato il lancio di un Fire Emblem più prolifico di sempre negli Stati Uniti.