Fire Emblem: Three Houses, il nuovo trailer introduce i Blue Lions

Nintendo torna a stuzzicare i fan di Fire Emblem: Three Houses, mostrando un nuovo trailer del gioco, che introduce una delle tre nobili casate che i giocatori potranno scegliere di guidare: quella dei Blue Lions.

La Grande N ne ha approfittato per condividere anche una breve introduzione della famiglia stessa: "La casata dei Blue Lions è guidata da Prince Dimitri del Sacro Regno di Faerghus. Conosciuti per gli ideali di forza e cavalleria, i Blue Lions hanno pochi eguali al mondo". Trovate il video di presentazione in cima alla news.

Mancano ormai solamente due settimane all'uscita del gioco, che sarà disponibile a partire dal 26 Luglio 2019 su Nintendo Switch, e che sembra che terrà incollati i giocatori alla console per un bel po' di tempo: Fire Emblem Three Houses durerà fra le 80 e le 200 ore, a seconda del cammino che i giocatori decideranno di intraprendere.

E se tutte quelle ore di gioco non vi bastassero ancora, Nintendo ha annunciato l'Expansion Pass per Fire Emblem: Three Houses, che aggiungerà nuove mappe, costumi, personaggi e quant'altro e i contenuti aggiuntivi arriveranno periodicamente, suddivisi in quattro scaglioni. Trovate tutte le ultime novità a riguardo sul nostro sito.

Cosa vi attendete da Fire Emblem: Three Houses?