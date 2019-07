Fire Emblem Three Houses: il nuovo trailer ci presenta la casata dei Golden Deer

Nintendo ha appena pubblicato un nuovo trailer dedicato al promettente Fire Emblem: Three Houses, il nuovo episodio della fortunata serie ormai sempre più vicino al suo arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Il nuovo filmato, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci introduce alla casata dei Golden Deer, uno dei tre gruppi di studenti che potremo selezionare all'inizio del gioco. Accompagnati dalla voce di Claude, leader della casata, scopriamo come questa fazione sia specializzata nell'arte dell'arceria, e di come ognuno dei suoi componenti (in questo caso possiamo familiarizzare con Hilda Valentine, Goneril Leonie Pinelli, e Raphael Kirsten) saranno caratterizzati da abilità, attiudini e predisposizioni caratteriali differenti. I Golden Deer proteggono la propria regione senza il bisogno di seguire la leadership di un re, preferendo infatti condurre la propria vita secondo principi politicamente anarchici. Il compito del giocatore, in qualità di professore degli studenti, sarà quello di accompagnare i personaggi sia nella loro vita accademica che sul campo di battaglia.



Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Fire Emblem: Three Houses sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 26 luglio 2019. Nintendo ha recentemente pubblicato la spettacolare sequenza introduttiva del nuovo capitolo della sua apprezzata serie JRPG. Se interessati ad ulteriori approfondimenti sul titolo, vi consigliamo la lettura della nostra Anteprima di Fire Emblem: Three Houses.