Fire Emblem Three Houses: il nuovo video presenta l'espansione Ombre Cineree

A margine del Direct di Nintendo che ha presentato Byleth come nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate, gli autori di Intelligent System ci mostrano in video Ombre Cineree, il nuovo DLC incluso nel Pass di Espansione di Fire Emblem Three Houses.

Con Ombre Cineree, gli sviluppatori giapponesi consentiranno a tutti gli appassionati del GDR tattico di Nintendo e Koei Tecmo di dedicarsi alle missioni e alle attività della quarta casa segreta dell'Accademia Ufficiali, i Lupi Cinerei.

Grazie a questo nuovo DLC, gli utenti di questo titolo di successo (con il miglior lancio di sempre per la serie in USA) potranno cimentarsi in missioni aggiuntive che correranno parallelamente a una storia secondaria che, proprio come la trama dell'avventura principale, promette di essere ricca di sorprese.

L'uscita di Fire Emblem Three Houses: Ombre Cineree è prevista per il 13 febbraio, naturalmente in esclusiva su Nintendo Switch. I possessori del Pass di Espansione del gioco potranno scaricarla senza alcun costo accessorio. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di annuncio del nuovo DLC con le scene di gameplay confezionate dagli autori di Intelligent Systems assieme a un focus su personaggi, nemici, scenari e dinamiche di gioco dell'espansione.