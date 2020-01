Fire Emblem Three Houses: personaggi, menu e ambientazioni in tante immagini

Durante il Direct del 16 gennaio, incentrato principalmente su Super Smash Bros. Utimate, la casa di Kyoto ha concesso dello spazio a Intelligent System per annunciare Ombre Cineree, espansione di Fire Emblem: Three Houses in uscita il 13 febbraio.

In questa nuova avventura, i giocatori avranno modo di approfondire la conoscenza della quarta casa dell'Accademia Ufficiali, i Lupi Cinerei. Sarà accessibile dal menu principale e sarà caratterizzata da un file di salvataggio separato da quello della campagna principale. Nonostante ciò, l'esperienza non sarà totalmente scollegata dalla dal gioco base, poiché una volta completato Ombre Cineree i giocatori potranno reclutare i nuovi personaggi Balthus, Yuri, Hapi e Constance nella storia principale.

Proprio questi quattro eroi sono tra i protagonisti dei nuovi screenshot condivisi da Nintendo, che ci permettono di dare uno sguardo anche alle nuove ambientazioni, ai menu e ad alcune scene di battaglia. Potete ammirarli nella galleria in calce a questa notizia, ma prima di lasciarvi alla visione vi ricordiamo che Ombre Cineree potrà essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori dell'Expansion Pass, venduto a 24,99 euro. A proposito di Fire Emblem: Three Houses, il protagonista Byleth sarà il nuovo lottatore di Super Smash Bros. Ultimate!