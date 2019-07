L'amore in Fire Emblem Three Houses: nuovi dettagli sulle romance disponibili nel gioco!

Si avvicina la data di pubblicazione di Fire Emblem: Three Houses, ed emergono ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della celebre saga, ormai pronta ad esordire su Nintendo Switch.

In particolare, apprendiamo ulteriori informazioni in merito alle romance che i giocatori potranno instaurare nei panni del proprio alter-ego videoludico. All'interno dell'universo di Fire Emblem: Three Houses sarà infatti possibile sviluppare relazioni sentimentali con altri personaggi del mondo di gioco. Sulle possibilità offerte in questo senso dal team di sviluppo è intervenuta Nintendo America, interrogata in merito dalla redazione del portale USGamer.



La compagnia ha così confermato che relazioni con personaggi del medesimo sesso saranno "possibili per alcuni personaggi selezionati". Ovviamente, per evitare di offrire troppe anticipazioni ai giocatori che attendono il titolo, non sono stati offerti ulteriori dettagli sull'identità di questi ultimi.

Un ulteriore dettaglio riportato dal portale è invece legato allo svolgersi delle vicende di Fire Emblem Three Houses nel corso di due periodi temporali distinti. Il nostro personaggio potrà infatti sviluppare relazioni sentimentali solamente nel periodo successivo al salto temporale.



Per approfondire le meccaniche che caratterizzeranno il nuovo capitolo della serie Fire Emblem, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Fire Emblem Three Houses. L'esordio del gioco è ormai vicinissimo: il titolo uscirà infatti su Nintendo Switch il prossimo 26 luglio!