Fire Emblem: Three Houses si prende la vetta della classifica UK

La settimana scorsa è stata piuttosto importante dal punto di vista delle uscite, visto che nello stesso giorno sono arrivati la nuova esclusiva Nintendo, Fire Emblem: Three Houses e Wolfenstein Youngblood, lo spin-off della saga sparatutto di Bethesda.

Era logico dunque che fosse tra loro due la lotta per la vetta delle classifiche di vendita, e così è stato negli UK, con l'esclusiva Nintendo che si è piazzata al primo posto, battendo così la concorrenza targata Bethesda, che si deve accontentare della piazza d'onore. Per approfondire, sul nostro sito trovate sia la recensione di Fire Emblem: Three Houses, sia la recensione di Wolfenstein Youngblood.

A completare il podio, e non è una sorpresa, è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi mesi, quel ritorno di Crash Team Racing Nitro Fueled che è stato davvero molto apprezzato dal pubblico e dalla critica.

In classifica troviamo poi gli eterni Grand Theft Auto V e FIFA 19, stabilmente in Top 10, e resiste Super Mario Maker 2, con un'ottima quarta posizione, mentre crollano Marvel's Spiderman e Call of Duty Black Ops 4, che restano comunque nella Top 40. Andiamo a vedere la classifica completa nel dettaglio: